Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 13.11.2022

💬 Trener Dariusz Śledź i Piter Pawlicki #777 o transferze tego drugiego do Betard Sparty Wrocław: DŚ: Mało jest tak charakternych zawodników, jak Piotr. Jestem przekonany, że będzie ważnym ogniwem naszej drużyny i szybko zdobędzie serca naszych kibiców. Pokładamy w nim wielkie nadzieje Nie ukrywamy, że w sezonie 2023 chcemy wrócić nas szczyt. Stąd obecność w naszym zespole Piotra Pawlickiego. Nie mam wątpliwości, że z nim nasz skład będzie jeszcze silniejszy. PP: To dla mnie bardzo ekscytujący moment. Po wielu latach spędzonych w Lesznie, postanowiłem otworzyć nowy rozdział w swojej karierze właśnie tutaj, we Wrocławiu. W żużlu zawsze chcemy walczyć o najwyższe sportowe cele. Betard Sparta Wrocław osiągnęła go rok temu. Teraz jestem tutaj, by pomóc klubowi wrócić na szczyt Ekstraligi. Wierzę, że z takimi zawodnikami w składzie oraz wsparciem z trybun będziemy mogli to zrobić. Nie mogę się doczekać następnego sezonu i już dzisiaj zapraszam wszystkich na mecze w 2023 rok.