Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 13.12.2022

Za nami kolejny pracowity dzień i kontynuacja ‘Spotkań na 6-stkę’🔥 Najmłodsi kibice zobaczyli się z zawodnikami #KSUL oraz Byczkiem Fredkiem - była okazja do wspólnych rozmów, zdjęć i autografów, a nawet nauka Byczego gestu!🤟🏻 Odwiedziliśmy: - Przedszkole Norlandia w Lesznie - Szkołę Podstawową w Górce Duchownej - Szkołę Podstawową w Długiem Starem Dziś to my gościliśmy u Was, jednak mamy nadzieję, że również i Wy odwiedzicie nas na stadionie w zbliżającym się sezonie! Zobaczcie pełną fotorelację – za dzisiejsze spotkania z pewnością wystawiamy ‘Szóstkę’ z plusem!😍 Fot. Czarny Productions #KSUL ⚪🔵🤟 #PGEEkstraliga #PGEE