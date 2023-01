Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 17.01.2023

W najbliższy weekend świętować będziemy Dzień Babci i Dziadka ❤️ Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w foto-zabawie, w ktorej wygrać możecie podwójne zaproszenie na wszystkie sparingi, które w tym roku odbędą się przy W69. Będzie to więc świetna okazja, aby na W69 zaprosić swojego Dziadka lub Babcię. Jak wygrać wejściówki? 1️⃣ w komentarzu pod tym postem napisz dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać i kogo zabierzesz na sparingi 2️⃣ udostępnij post konkursowy na swojej tablicy 3️⃣ w czwartek 19 stycznia ogłosimy zwycięzców, których wybierzemy na podstawie komentarzy pod postem 4️⃣ zwycięzcy już w piątek będą mogli odebrać specjalne vouchery, które następnie będą mogli w prezencie przekazać Dziadkowi lub Babci.