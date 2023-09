Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 21.09.2023

Szanowni kibice 😇 W najbliższą sobotę zakończymy na naszym obiekcie sezon 2023 PGE Ekstraligi. W związku z tym przed sobotnim meczem zorganizujemy specjalną strefę Fan Zone 🤍💚 W godzinach od 1️⃣6️⃣:1️⃣0️⃣ do 1️⃣6️⃣:4️⃣0️⃣ zawodnicy TAURON Włókniarza Częstochowa będą przebywać w specjalnej strefie, która zlokalizowana zostanie na terenie Stadionu w pobliżu domku z gadżetami za bramą główną W tym czasie odbędzie się sesja autografowa, a zatem wskazane jest, by zabrać ze sobą gadżety klubowe do podpisania 🦁 Dodatkowo dla kibiców przewidziane są konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody sponsorowane przez partnerów naszego klubu 🎁 Bramy Stadionu otwarte zostaną około godziny 16:00 Zapraszamy i do zobaczenia 🔥 _ #ZuzlowaCzestochowa TAURON Polska Energia