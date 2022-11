Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 21.11.2022

To już dzisiaj ‼️ O godz. 1️⃣2️⃣.0️⃣0️⃣ startuje sprzedaż zamknięta dla karnetowiczów z sezonu 2023 biletów na FIM Speedway Grand Prix Polski 🇵🇱, które 24 czerwca 2023 roku rozegrane zostanie na Stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim 💛💙 Sprzedaż zamknięta potrwa od 21 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada do godz. 23.59. Od 1 grudnia od godz. 10:00 rusza sprzedaż otwarta biletów. Jednocześnie 21 listopada wystartuje otwarta sprzedaż biletów na Speedway Grand Prix 2 (jeden z turniejów mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie), które odbędzie się 23 czerwca 2023r. Ceny biletów i szczegóły sprzedaży znajdziecie ⤵️ https://www.stalgorzow.pl/index.php/2022/11/20/zamknieta-sprzedaz-biletow-na-sgp-od-poniedzialku/ #SG2023 #75LatStali