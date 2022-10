Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 22.10.2022

Hey 👋 W najbliższą sobotę (22 października) w gorzowskim Spichlerzu w godz. 14:30 do 16:30 odbędzie się spotkanie z byłymi zawodnikami Stali Gorzów. Bilet wstępu do gorzowskiego muzeum "Spichlerz" kosztuje 15 zł. My dla każdego uczestnika przekażemy gratis książkę o historii naszego Klubu 🥰 Do zobaczenia 🤜🤛 #StalowaRodzina2022 #75LatStali