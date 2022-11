Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 23.11.2022

W najbliższą sobotę zapraszamy Was do stacjonarnego Sklepu Kibica, gdzie bedziecie mieli wyjątkową okazję na spotkanie z Rohanem Tungate :) Australijczyk będzie na Was czekał w godzinach 11:00 - 13:00 i będzie miał dla Was niespodzianki. Do.zobaczenia Falubazy 👊