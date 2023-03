Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 24.03.2023

No to zaczynamy! 💪🏻 Pierwsze spotkanie sparingowe już dzisiaj o godzinie 17:00. Przedstawiamy awizowane składy ⤵️ Bilety w cenie 10 zł są do nabycia na stronie www 👉🏻 https://kstorun.kupbilety.pl oraz w kasie przed zawodami. ⚫️ otwarcie kasy nr 2 👉🏻 15:00 ⚫️ otwarcie bram 👉🏻 16:00 ⚫️ otwarcie Speedway Fan Shop na Trybunie Głównej 👉🏻 16:00 Programy zawodów dostępne będą w kasie nr 2 w cenie 2 zł. 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem #PGEEkstraliga