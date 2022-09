Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 28.09.2022

Nasz partner - firma Ambram zaprasza wszystkich już w najbliższy piątek do swojej siedziby, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje! Start miasteczka kibica o godzinie 12:00. O godzinie 15:30 zapraszamy natomiast na spotkanie z zawodnikami Toruńskich Aniołów! Piątek 30.09.2022, ul. Sieradzka 26! Do zobaczenia! 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem