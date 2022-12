Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 29.12.2022

🔝 #MomentySezonu, czyli podsumowujemy 2022 rok. Wybraliśmy TOP5️⃣ momentów GKM Grudziądz S.A. w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi. Miejsce 4️⃣: Wygrana w #GRULES z dedykacją dla Nickiego 🎥 https://www.youtube.com/watch?v=bdEG2ihnlaw 5 czerwca do Grudziądza przyjechała drużyna FOGO Unii Leszno. Żółto-niebiescy po serii porażek chcieli przerwać złą passę, jednak w trzecim wyścigu otrzymali olbrzymi cios. Fatalny w skutkach upadek Nickiego Pedersena, poważna kontuzja Duńczyka, godzinna przerwa w zawodach i powrót do rywalizacji. Osłabieni brakiem cierpiącego lidera podopieczni Janusza Ślączki wznieśli się na wyżyny swoich możliwości i pokonali ekipę gości 50:40. Pod nieobecność najskuteczniejszego zawodnika ZOOLESZCZ GKM przebudzili się krajowi seniorzy, a świetną robotę wykonali zawodnicy formacji U24 i młodzieżowcy. Pomimo "świeżej" kontuzji kolana kolejny dobry mecz na H4 zaliczył Norbert Krakowiak, a pierwszą "dwucyfrówkę"na torach PGE Ekstraligi w swojej karierze wywalczył Frederik Jakobsen. To właśnie ten duet rozstrzygnął o losach spotkania w 14 wyścigu. 📸 Marcin Karczewski