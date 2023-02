Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 4.02.2023

📽 Premiera #FalubazTV| Piąte Okrążenie S23E04 Piąte Okrążenie to cykl video, w którym przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z życia klubu oraz zawodników Falubazu Zielona Góra. W najnowszym odcinku m.in. ▶ Luke Becker o przygotowaniach do sezonu ▶ Tomasz Szymankiewicz o przygotowaniach toru przy W69 do pierwszych treningów ▶ mecz USA - Reszta Świata w Kalifornii