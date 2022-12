Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 4.12.2022

Czołem bycza ekipo 🤟 Mamy dla Was mega niespodziankę 💥 Już we wtorek 6️⃣ grudnia zapraszamy Was do Galeria Leszno na biało-niebieskie Mikołajki 🎅 Będzie możliwość spotkania z zawodnikami, a punktem kulminacyjnym będzie licytacja plastronu z autografami żużlowców + voucher na kwotę 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł na zakupy w Galerii Leszno 😃 Cała wylicytowana kwota trafi do Domu Dziecka w Lesznie. ➡️Zaczynamy o 14:00 To co? Z kim się widzimy? 🙋‍♀️🙋🙋‍♂️