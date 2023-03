Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 6.03.2023

Stal Gorzów w weekend gościła w Berlinie. W stolicy Niemiec w piątek i w sobotę rozgrywano zawody w Ice Speedway. Na Horst-Dohm Eisstadion można było zobaczyć kawał solidnego żużla na lodzie 👍 Waldemar Sadowski „Nasza wizyta w Berlinie to efekt współpracy ze środowiskiem żużlowym w Niemczech. Gorzów leży blisko granicy, a to szansa, aby na takie widowiska jak Speedway Grand Prix przyjeżdżali także nasi zachodni goście. To dopiero początek, SGP w Gorzowie będziemy także reklamować na meczach żużlowej Bundesligi. Będziemy m.in. w Stralsund i Brokstedt". https://www.stalgorzow.pl/index.php/2023/03/05/stal-gorzow-z-wizyta-w-berlinie/ #STALeRAZEM