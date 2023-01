Czwartek pod znakiem awansów. Przygoński i Prokop z ORLEN Teamu coraz wyżej w Dakarze

W czwartek kierowcy przejechali pierwszą część etapu maratońskiego. To oznacza, że noc spędzą w namiotach, a na usprawnianie swoich pojazdów będą mogli poświęcić maksymalnie dwie godziny. Wszystko dzieje się na największej piaszczystej pustyni na świecie – Ar-Rab al-Chali.

Powody do zadowolenia duetu Prokop-Chytka

Czeski duet ORLEN Teamu, Martin Prokop – Viktor Chytka, ma kolejne powody do zadowolenia. Dotarł na metę jako dziesiąta załoga. Dzięki temu awansował w klasyfikacji generalnej całego rajdu i plasuje się na szóstej pozycji. Jeśli zakończyłby rywalizację na tym miejscu, powtórzyłby swój najlepszy dotychczasowy wynik z 2019 roku.

– Lubimy takie warunki – jazda dała nam dużo radości. Przez to, że to etap maratoński, nie mamy zbyt wiele czasu na serwis czy odpoczynek, więc musimy szybko sprawdzić, czy z samochodem jest wszystko w porządku przed drugą częścią. Spodziewamy się podobnych warunków, czyli drogi prowadzącej głównie przez wydmy. Taka jazda to prawdziwe DNA Dakaru. Organizatorzy wyznaczyli naprawdę ciekawą trasę, cieszymy się, że tu jesteśmy i wciąż walczymy o dobrą pozycję – ocenił Prokop.