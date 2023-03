Czy będą wyłączenia prądu 22.03 w mazowieckim?

Gruszczyn, Gruszczyn od Nr domu 1 do Nr domu 28 i Krzywda od Nr domu 41 do Nr domu 77 22.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gruszczyn, Gruszczyn od nr domu 1 do nr domu 27,, Śląsko, Śląsko od nr domu 60 do nr domu 77A 22.03 od godz. 8:00 do 15:00

Czarnocin, od nr 38 do 68; 22.03 od godz. 8:00 do 14:30

Leopoldów, Leopoldów od Nr domu 1 do Nr domu 6 22.03 od godz. 8:00 do 15:00

Władysławów, Władysławów k/ Wisniówka od Nr domu 1 do Nr domu 15 22.03 od godz. 8:00 do 15:00

Lipiny, LIPINY od nr 3 do nr 19 , PRZYŁĘK od nr 14 do nr 19 22.03 od godz. 8:00 do 13:00

Ujrzanów, od nr 28 do nr 86 (w tym Serwis Mercedes, Dom Weselny, 22.03 od godz. 9:00 do 16:30

Chłopia Łąka, od 27 do 51, OSP, złącza kablowe. 22.03 od godz. 9:30 do 13:30

Kąty Węgierskie, ul. Wierzbowa od 1 do 10A 22.03 od godz. 9:00 do 13:00

Grabnik, od 1 do 38, tartak oraz złącza kablowe 10zE4589 i 10zE4588 28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kozłów, Kiedrzyń od 25 do 37; 24.03 od godz. 8:00 do 14:30

Czarnocin, od nr 1 do 37; 23.03 od godz. 8:00 do 14:30

Kozerki, ul. Jowisza od 72a do 72e 29.03 od godz. 9:00 do 12:00

Milanówek, ul. Podgórna od numeru 1 do numeru 5 oraz od numeru 2 do 12 28.03 od godz. 8:30 do 14:30

Grodzisk Mazowiecki, ul. Radiowa 1B, ul. Książęca 3A, ul. Grabowa od nr.1 do 18 27.03 od godz. 8:30 do 14:30

Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta 23.03 od godz. 8:00 do 13:00

Władysławów, Władysławów od Nr domu 1 do Nr domu 15 23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Władysławów, WŁADYSŁAWÓW od Nr. 61 A do Nr. 77

24.03 od godz. 8:00 do 11:00

24.03 od godz. 8:00 do 13:00

27.03 od godz. 8:00 do 9:00

Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino

27.03 od godz. 9:00 do 16:00