Czy oni są parą? O tych związkach krążyły plotki. Wiele nadal pozostaje tajemnicą Małgorzata Puzyr

Wiele gwiazd stara się utrzymać swoje związki w tajemnicy. Nie zawsze się im to udaje. W mediach aż roi się od plotek, zdjęć z ukrycia i podejrzeń, co do drugiej połowy różnych celebrytów. Oto kilka przykładów gwiazd, którym udaje się lub długo udawało się zachować swoją miłość w sekrecie.