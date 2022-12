Dobre, złe i brzydkie zachowania celebrytów w mijającym roku. Czego powinny wstydzić się gwiazdy?

Ten rok obfitował w celebryckie triumfy i skandale. To rok, który przyniósł nam proces znany jako Wagatha Christie, Prince of Pegging na Twitterze, Brooklyna Beckhama uczącego skomplikowanej sztuki robienia ginu z tonikiem na TikToku oraz rozstanie Pete'a Davidsona i Kim Kardashian. Magiczny rok dla utalentowanych ludzi, robiących bardzo głupie rzeczy i przypomnienie, że niektóre z najważniejszych historii tego roku nie dotyczą polityki i gospodarki, a w głównych rolach nie występują w nich poważni ludzie w garniturach.

Oni pokazali się z dobrej strony

Król Karol

Utrata rodzica to dziwna droga do zdobycia pracy. Ale ku zdziwieniu wielu osób, król Karol III zdołał zaskarbić sobie sympatię publiczności. Czy to dziwne, że w podróże zabiera ulubionego pluszowego misia? Tak. Czy to dobrze, że jest jednym z niewielu ludzi u władzy, którzy zwracają uwagę na problemy wynikające ze zmian klimatycznych? Również tak.