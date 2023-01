Ekstraklasa wznawia rozgrywki po zimowym śnie. Tomasz Wieszczycki: Dla Legii to byłaby katastrofa!

Już w piątek, po zimowej przerwie rozgrywki wznawia piłkarska Ekstraklasa. Ruchy transferowe jakiegoś klubu zwróciły pana szczególną uwagę?

Jak na razie spektakularnych ruchów transferowych nie obserwujemy. Bardziej są to pojedyncze dokooptowania piłkarzy do składów, mające na celu zwiększenie rywalizacji w poszczególnych klubach. Okno transferowe, mimo, że liga za pasem zamknie się dopiero pod koniec lutego. Wydaje mi się, że w tym względzie dużo ciekawego dopiero się wydarzy.

Po 17. kolejkach w pierwszej części sezonu, liderem jest Raków Częstochowa z przewagą aż dziewięciu punktów nad drugą Legią Warszawa i dwunastu nad Widzewem Łódź oraz Pogonią Szczecin. Już dziś możemy powoli gratulować zespołowi spod Jasnej Góry pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski?

Musiałaby się wydarzyć katastrofa, żeby Raków prowadzenia w tabeli nie utrzymał. Od momentu awansu do Ekstraklasy, to jest drużyna, która wygrała najwięcej spotkań ze wszystkich zespołów. W ostatnich latach Raków najlepiej punktował, choć nie wywalczył tytułu. Forma piłkarzy z Częstochowy jest równa i stabilna niemal przez cały czas, klub prowadzony jest bardzo dobrze od strony organizacyjnej i sportowej. To wręcz wzór dla innych do naśladowania. Nie sądzę, żeby przytrafiła się jakaś niespodzianka, Raków powinien wywalczyć mistrzostwo Polski.