El. DME tenisistów stołowych – Polska – Dania 1:3

Osłabieni Polacy

W meczu z ekipą z Półwyspu Jutlandzkiego gospodarze musieli radzić sobie w słabszym składzie niż z Portugalią. Ponownie nie wystąpił Maciej Kubik, zabrakło także Samuela Kulczyckiego. Tego drugiego zastąpił Marek Badowski, który wrócił do rywalizacji po trwającej aż 15 miesięcy kontuzji biodra.

Zawodnik Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki, niejako na rozgrzewkę, zagrał jeszcze w niedzielę w ligowym spotkaniu swojego zespołu – pokonał 3:2 Daniela Bąka.

„Marek to prawdziwy wojownik, który już w piątek w Poznaniu powiedział mi, że jest gotów zagrać. Wtedy był rezerwowym, ale dzisiaj zastąpił Kulczyckiego, który dzień po meczu z Portugalią wyjechał do Niemiec na finałowy turniej o puchar tego kraju. Źle się jednak poczuł, a test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Z kolei Kubik wciąż jest chory. Co najmniej ma zapalenie oskrzeli, ale niewykluczone, że to poważniejsza sprawa, bo w grę może nawet wchodzić zapalenie płuc” – wyjaśnił trener reprezentacji Tomasz Krzeszewski.