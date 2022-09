EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 10.09.2022? Sprawdź u nas Redakcja Wiadomości

Tweet Episkopatu z 10.09.2022: ""Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, powołał do istnienia pierwsze we wspólnocie Kościoła Katolickiego w Polsce duszpasterstwo specjalistyczne skierowane do osób w kryzysie samobójczym. . """