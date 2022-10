EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 10.10.2022? Sprawdź u nas

„Nie otwierać drzwi przed tymi, którzy są w potrzebie, to zbrodnia, to grzeszne działanie” – podkreślił @Pontifex_pl. Papież zachęcił też do pamięci o umęczonej Ukrainie i ludziach zmuszonych do ucieczki z tego kraju.

