EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 1.02.2023? Sprawdź u nas

[email protected] _pl w homilii: Pokój wam, mówi dziś Jezus do każdej rodziny, wspólnoty, grupy etnicznej, dzielnicy i miasta w tym wielkim kraju. Usłyszmy te słowa, skierowane do nas i wybierzmy bycie świadkami przebaczenia, obrońcami we wspólnocie, ludźmi w misji pokoju w świecie. https://t.co/4g6iw3qgPT

[email protected]_pl w homilii: W świecie zniechęconym przemocą i wojną, chrześcijanie postępują tak jak Jezus. On, niemal nalegając, powtórzył uczniom: Pokój wam!; jesteśmy wezwani, aby czynić to, co do nas należy i głosić światu to nieoczekiwane i prorocze orędzie pokoju. https://t.co/fopHEOxdbP