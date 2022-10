EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 14.10.2022? Sprawdź u nas

#BibliaNaDziś: "Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach" (Łk 12, 1-7).