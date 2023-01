EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 20.01.2023? Sprawdź u nas

#BibliaNaDziś: "Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy" (Mk 3, 13-19).