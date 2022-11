EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 20.11.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Zapraszamy tych, którzy się wahają, by porzucili wątpliwości, gdyż Światowe Dni Młodzieży zmieniają życie – powiedział ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego #ŚDM, z okazji 37. ŚDM obchodzonych na szczeblu diecezjalnym.

#BibliaNaDziś: "Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości" (Kol 1, 12-20). https://t.co/J6Kn1GDyRs

RT @EWTNPL: 📹 VIDEO | Papież Franciszek udał się do Asti, 50 km na wschód od Turynu, aby uczcić 90 urodziny swojej kuzynki Carli Rabezzany.…

RT @ArchKrakowska: Kraków, dzięki ks. Karolowi Wojtyle, ma szczęście do szczególnego duszpasterstwa młodych #abpMarekJędraszewski podsumowu…

Jutro w kościołach odczytany zostanie #komunikat @Abp_Gadecki: Zachęcam wiernych do lektury Stanowiska #RadaStała #KEP wobec działań #JanPawełII odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich i do refleksji nad jego pontyfikatem i spuścizną.

https://t.co/qSvJvI1wQp https://t.co/9kmINVxbVv