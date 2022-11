EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 23.11.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udost─Öpnia r├│┼╝ne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews mo┼╝na znale┼║─ç nawet kilka tweet├│w w ci─ůgu dnia. Dotycz─ů one wszelkich spraw, kt├│re mog─ů zainteresowa─ç wiernych. Jakie s─ů najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @TV_Trwam: Komuni┼Ťci aresztowali wielu innych ksi─Ö┼╝y, kt├│rzy byli brutalnie torturowani, wielu z nich przep┼éaci┼éo to ┼╝yciem. Ksi─ůdz arcyÔÇŽ

RT @opokapl: ­čÖĆO modlitw─Ö w intencji Ukrainy prosi biskup Zaporo┼╝a. Wskazuje, ┼╝e w ostatnich dniach dochodzi do coraz bardziej brutalnych atÔÇŽ

RT @Pontifex_pl: Pociecha duchowa jest g┼é─Öbokim do┼Ťwiadczeniem wewn─Ötrznej rado┼Ťci, kt├│re pozwala dostrzec obecno┼Ť─ç Boga we wszystkich rzecÔÇŽ

RT @rwatykanskie: [email protected] _pl wezwa┼é do modlitwy o pok├│j na ┼Ťwiecie i o zako┼äczenie wszelkich trwaj─ůcych konflikt├│w. Szczeg├│lnie nawi─ůzaÔÇŽ

RT @BpIgnacyDec: Chrystus zapowiadaj─ůc prze┼Ťladowania uczni├│w, powiedzia┼é: ÔÇ×B─Ödzie to dla was sposobno┼Ť─ç do sk┼éadania ┼ŤwiadectwaÔÇŁ (┼ük 21,13ÔÇŽ