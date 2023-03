EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 24.03.2023? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @BpIgnacyDec: W 79. rocznicę męczeńskiej śmierci Rodziny Ulmów serdecznie pozdrawiam wszystkich obrońców życia i zachęcam do modlitwy o…

RT @sdmgrzegorz: "Zamierzali Go pojmać". Śmierć Jezusa jest nieunikniona. To jednak nie według ludzkiego zegara, lecz zgodnie z czasem, któ…

RT @ReligiaTVP: 🙏 25 marca – Uroczystość #ZwiastowaniaPańskiego – to okazja do przystąpienia do duchowej adopcji dziecka poczętego.

#Dzieło…