EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 7.02.2023? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @Abp_Jozef: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” - to gorzka, ale jakże prawdziwa ocena nie tylko współcze…

RT @rwatykanskie: Dla odnowy Kościoła potrzebujemy Kościoła odnowionych ludzi. Oznacza to również, że trzeba nauczać wiary, umieć nią żyć,…

RT @OpiekunKalisz: Prymas Polski abp Wojciech Polak: "Formacja ma prowadzić do prawdziwie osobistego życia wiarą". Msza św. w WSD w Kaliszu…

RT @JasnaGoraNews: Duszpasterze Ludzi Pracy rozpoczęli na #JasnaGóra rekolekcje. To czas modlitwy też za tych,którym na co dzień posługują.…

Abp Gintaras Grušas, przewodniczący @MediaCcee: Zebraliśmy się przede wszystkim po to, by się słuchać, by naprawdę usłyszeć siebie nawzajem i wsłuchać się w głos Ducha Św. Unikajmy pułapki postrzegania naszej roli tutaj jako tej, która polega na (...) promowaniu naszych wizji. https://t.co/nh3BkQgHm9