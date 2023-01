EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 9.01.2023? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi»" (Mk 1, 14-20).

RT @JasnaGoraNews: ⛪️"Pawełki" - #nowenna do Patriarchy Zakonu #Paulini odprawiana jest w XVII-wiecznej Kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustel…

Pytajcie swoich rodziców, swoich krewnych: „Jaka jest data mojego chrztu?”. A następnie co roku należy świętować tę datę, bo to nowe urodziny, to urodziny wiary - zachęcał dziś @Pontifex_pl. #AniołPański https://t.co/HbuATPogyX