EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 9.02.2023? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Hymnem do Matki Bożej Salve Regina zakończyły się obrady Europejskiego Zgromadzenia Kontynentalnego Synodu w Pradze. https://t.co/Rv8x93FXdu

RT @JasnaGoraNews: ⛪️ Na #JasnaGóra zakończyły się czterodniowe #rekolekcje duszpasterzy Ludzi Pracy. Obecnie w #Polska jest ich ok. 70. -…

Modlitwą do Ducha Świętego rozpoczęła się ostatnia sesja robocza fazy kontynentalnej #synod w Pradze. https://t.co/iXiGYysdol

RT @ReligiaTVP: 📅 W sobotę, 11 lutego będziemy obchodzić 31. #ŚwiatowyDzieńChorego. To kolejna, niezwykle cenna inicjatywa Jana Pawła II. T…

#BibliaNaDziś: "Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki" (Mk 7, 24-30).