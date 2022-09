EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 10.09.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BpPiotrTurzyński podczas pierwszej sesji #KongresRodzinPolonijnych w Carlsbergu (Niemcy) mówił m. in. o wychowaniu religijnym w rodzinie. Kongres odbywa się w formie hybrydowej i poświęcony jest tematyce: "Wychowanie dzieci i młodzieży w Rodzinie Polonijnej". https://t.co/jQ4pcynMjy

RT @oblaci_pl: Kiedyś odpust był dziękczynieniem za powrót obrazu z wygnania na Jasnej Górze. Dziś to dziękczynienie za plony, ale również…

RT @ArchLodz: Abp Ryś : modlimy się za to miasto, tzn. za siebie, żebyśmy byli w nim czytelnym znakiem! @EpiskopatNews #ŁódzkieJerycho http…

RT @CaritasLublin: Dziekujemy wszystkim którzy przyczynili się do tego pięknego dzieła. @EpiskopatNews @StanislawBudzik @RadioMaryja @kurie…

Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, powołał do istnienia pierwsze we wspólnocie Kościoła Katolickiego w Polsce duszpasterstwo specjalistyczne skierowane do osób w kryzysie samobójczym.

