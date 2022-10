EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 11.10.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Jutro Mszą św. w rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II rozpocznie się oficjalny czas przygotowań do Jubileuszu 2025 r., który sprowadzi miliony pielgrzymów do Wiecznego Miasta.

RT @niedziela_pl: 🙏Jutro mszą w rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II rozpocznie się oficjalny czas przygotowań do Jubileuszu 2️⃣0️⃣2️⃣…

RT @DiecezjaKielce: 🎙 #BpAndrzejKaleta na antenie @Radio_eM_Kielce: Różaniec to modlitwa szczególna 👉 https://t.co/MGuDeiKivc https://t.co/…

Link do spotkania: https://t.co/olBpGLpr0I https://t.co/4wpcLlgSQz

Kamień Śląski, gdzie będą obradować polscy biskupi od 11 do 12 października br. podczas 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, to rodzinna miejscowość św. Jacka Odrowąża. Obecnie mieści się tam sanktuarium tego Świętego. #393ZPKEP

RT @Abp_Jozef: Krzyż jest znakiem miłości Boga do człowieka; szalonej i gotowej do największych poświęceń, by człowiek osiągnął szczęście.…