EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 13.02.2023

#BibliaNaDziś: "Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku" (Mk 8, 11-13).

RT @ordynariat: Dziś przypada pierwsza rocznica ingresu @bpLechowicz do #katedrapolowa. Podczas Mszy św. prezbiterat i wierni Ordynariatu P…

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, wojna w #Ukraina oraz łamanie praw człowieka w Nikaragui znalazły się w centrum papieskiego apelu na zakończenie południowego spotkania na #AniołPański. Papież Franciszek wzywał do niesienia pomocy potrzebującym. https://t.co/Ji64ELglWi

Papież Franciszek poprosił o modlitwę i wsparcie dla cierpiących z powodu trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. - Módlmy się i myślmy, co możemy dla nich uczynić - powiedział. Prosił też o modlitwę w intencji pokoju. #AniołPański https://t.co/SLTtjgUlFI

Ojciec Święty @Pontifex_pl przed modlitwą #AniołPański zachęcił do refleksji nad tym: Jak żyję wiarą? Czy nie zadawalam się minimum? Czy staram się wzrastać w miłości do Boga i ludzi? Czy nie zapominam o byciu miłosiernym, jak Bóg jest miłosierny wobec nas? https://t.co/ywrc2ytLGv

RT @salezjanki_fma: Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję we wczesnych godzinach 6 lutego 2023 r., dotknęło również obszary Syrii, gdzi…

RT @ekaipl: [email protected]_Gadecki przyznał, że z Synodem wiążą się nadzieje na to, że poruszy się bardziej to wszystko, co było nazwane „śpiącym ol…