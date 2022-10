EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 13.10.2022

We wtorek, 18 października, na godz. 11.00 zapraszamy do Sekretariatu #KEP na konferencję prasową przed Światowym Dniem Misyjnym 2022 „Będziecie moimi świadkami”. Udział w spotkaniu weźmie #BpJanPiotrowski.

BpCzaja: W pierwszą niedzielę #Adwent rozpoczynamy nowy rok duszpasterski 2022/2023 pod hasłem: #WierzęWKościółChrystusowy. Kościół domaga się wiary, bo jest On rzeczywistością bardziej Boską niż ludzką. Zachęcam do korzystania z materiałów na ten czas. https://t.co/pRN4Ty1WZP

#BpKrzysztofZadarko zaapelował, by nie zniechęcać się i dalej pomagać uchodźcom z Ukrainy. - Mówimy teraz o przejściu od przyjęcia uchodźców do towarzyszenia im. Apelujemy o to, aby znaleźć sposób na to, by pomóc tym, którzy tego potrzebują a staną na naszej drodze. #393ZPKEP https://t.co/VL7nMpwdOd