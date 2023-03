EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 14.03.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Jesteśmy wdzięczni za nauczanie Waszej Świątobliwości, które inspiruje do przeżywania naszego codziennego życia według jego wysokiej miary, którą jest świętość – napisali biskupi obecni na #394ZPKEP w liście do @Pontifex_pl.

RT @sdmgrzegorz: Zdolność do przebaczania, a więc gotowość do okazania miłosierdzia wobec bliźnich, rodzi się w nas z bliskości Jezusa. "Ki…

RT @BpmmMarek: Na cóż nam udział we Mszy św., medytacja Słowa i karmienie Ciałem Chrystusa, jeśli nie ma w nas ducha przebaczenia i pojedna…

RT @bpmsolarczyk: Okres pokuty staje się dla nas czasem nawrócenia, gdy nasze postanowienia opierają się na dążeniu do życia z łaską Boga i…

#BibliaNaDziś: "Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy" (Mt 18, 21-35).

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio dziękuje Polakom: Bóg zapłać za wszystko i do zobaczenia w Rzymie! https://t.co/1GvbmOr0ne

Przewodniczący Episkopatu @Abp_Gadecki do abp. Salvatore Pennacchio: Kościół katolicki w Polsce dziękuje za Twoją posługę w naszej Ojczyźnie i z całego serca życzy, aby Twoja nowa misja przyniosła wiele duchowego dobra dla całego Kościoła powszechnego. https://t.co/0KIrstKfG1

Przewodniczący #KEP do kończącego posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce: Przywiozłeś do nas skarb bogatego doświadczenia pracy na wielu placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej i już od początku chwyciłeś nas za serce z racji na Twoją miłość do św. #JanPawełII. https://t.co/c425vLGPzG