EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 16.01.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @d_sandomierska: Do Żółkwi na Ukrainie dotarł pierwszy z busów, który wyjechał nad ranem z Sandomierza z pomocą humanitarną. Dostarczył…

RT @pdm_missio: 16 stycznia, w rocznicę urodzin o. Pawła Manny, obchodzimy jego liturgiczne wspomnienie. Jest to również święto patronalne…

RT @bpmsolarczyk: Jezus Chrystus wzywa nas do autentyczności i dojrzałości wiary. Jak rodzice w trosce o dziecko nie tylko powołują się na…

[email protected] _pl poprosił, by nie zapominać o "umęczonym narodzie ukraińskim, który tak bardzo cierpi". "Bądźmy blisko Ukraińców naszymi uczuciami, naszą pomocą i naszą modlitwą". https://t.co/1yrUW7tB9k

[email protected] _pl po #AniołPański przypomniał, że od 18 do 25 stycznia będziemy obchodzić #TydzieńModlitwOJednośćChrześcijan. "Dziękujmy Panu, że z wiernością i cierpliwością prowadzi swój lud ku pełnej jedności i prośmy Ducha Św., by oświecał nas i podtrzymywał swoimi darami". https://t.co/A5qXE7UyZH

[email protected]_pl przed modlitwą #AniołPański: Jan Chrzciciel uczy nas czegoś ważnego: wolności od przywiązań. Tak, ponieważ łatwo jest przywiązać się do ról i stanowisk, do potrzeby bycia docenianym, uznawanym i nagradzanym. A to, choć naturalne, nie jest dobra rzecz. https://t.co/r2bGHgv5PS