EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 17.12.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @rzecznikKEPpl: Rozpoczyna się w liturgii czas bezpośredniego przygotowania do #BożeNarodzenie. Przypominają nam o tym teksty liturgiczn…

RT @Abp_Gadecki: Chrystus jest radością i weselem dla wszystkich, którzy Go oczekują... https://t.co/IlDKN8OuK6

#BibliaNaDziś: "Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń" (Mt 1, 1-17)