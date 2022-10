EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 18.10.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @Abp_Jozef: Bóg nie przestał mówić do człowieka, nie przestał szukać z nim kontaktu, by wciąż nawiązywać zerwane relacje. Jak jednak usł…

RT @bpmsolarczyk: „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10, 9). Świadectwo życia i świętości Łukasza Ewangelisty jest wezwaniem do ni…