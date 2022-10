EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 19.10.2022

Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, którzy są małżeństwem od 49 lat, byli m. in. misjonarzami w Tanzanii i pracowali z dziećmi. - Nasz wyjazd na misje to była łaska. Pan Bóg dał nam możliwość świadczenia tym, co wynieśliśmy z naszego domu - podkreślają. https://t.co/sy4vRMMLwb

S. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci @pdm_missio powiedziała o świętowaniu #NiedzielaMisyjna z dziećmi. Podkreśliła, że dzieci są wspaniałymi ewangelizatorami i często to one ewangelizują dorosłych. https://t.co/L20ejrRjMx

#KsMaciejBędziński, dyrektor krajowy @pdm_missio: "Będziecie moimi świadkami" to papieskie wezwanie na #NiedzielaMisyjna, ale będzie ono realizowane przez cały rok. Papieskie Dzieła Misyjne są po to, by zachęcać do tego, by budzić ducha misyjnego. https://t.co/B4jjxjvRED