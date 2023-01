EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 20.01.2023

[email protected] _pl mianował ks. Pawła Malechę promotorem sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. Do tej pory był on zastępcą promotora sprawiedliwości w tymże Trybunale. https://t.co/7sru24Uhat

Przygotujcie się na otwarcie swoich horyzontów i swojego serca! – powiedział @Pontifex_pl w wideoprzesłaniu skierowanym do młodych przygotowujących się do #ŚDM w Lizbonie.

#BibliaNaDziś: "Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy" (Mk 3, 13-19).