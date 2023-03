EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 23.03.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Trwają przygotowania do spotkania młodych #Together2023, które jesienią odbędzie się w #Rzym. Centralnym punktem będzie ekumeniczne czuwanie z @Pontifex_pl, przedstawicielami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, a także delegatów na #Synod.

RT @BpIgnacyDec: U podnóża góry Synaj Żydzi adorowali bożka ze złota. Współcześni ludzie robią to samo. Ów bożek ma dziś różne imiona: pien…

RT @ArchiGdansk: Słowo Boże przyjęte do serca stopniowo upodabnia nas do Jezusa i sprawia, że stajemy się żywym Jego obrazem. Abp Tadeusz…

RT @bpmsolarczyk: Czas przygotowania do świąt wielkanocnych przynosi wyjątkowe owoce dzięki sakramentowi pokuty. Pamiętając o przestrodze J…

RT @Abp_Jozef: Faryzeusze prześladowali Jezusa, bo nie pasował do ich obrazu Boga. Ilu ludzi zrywa relacje z Bogiem, obraża się na Niego, b…

#BibliaNaDziś: "Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo" (J 5, 31-47).