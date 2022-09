EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 5.09.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @ArchKrakowska: „Małżeństwo - wybór czy dar?” - odpowiedzi na to pytanie będą poszukiwać uczestnicy II Międzynarodowego Kongresu dla Mał…

Dziś rozpoczęła się rejestracja szkół do XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie @Civitas1997.

#BibliaNaDziś: "Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć?»" (Łk 6, 6-11).

Pod hasłem „Do Maryi Królowej Pokoju” na Jasnej Górze odbyło się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. To czas wdzięczności Bogu i ludziom za codzienny chleb, teraz dzielony także z tymi, którzy cierpią z powodu wojny w Ukrainie.

RT @JasnaGoraNews: ⛪️Bp Jan Piotrowski na #JasnaGóra do rolników:życzę wam miłości do ziemi,a jednocześnie niezbywalnego prawa do szacunku,…