EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 6.02.2023

W dniach 15-17 września 2023 r. odbędzie się w Gdańsku VI Kongres Rodzin Polonijnych pt. ”Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę”. Do przyjazdu do Gdańska zachęca delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński: https://t.co/7KvZSnUuuD https://t.co/89AZh47Lj6

#BibliaNaDziś: "I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie" (Mk 6, 53-56).