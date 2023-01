EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 7.01.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie" (1 J 3, 22 – 4, 6).

RT @Gosc_Niedzielny: Abp Ryś podczas Orszaku: Chrystus sam do siebie pociąga Trzech Mędrców. https://t.co/HalkWe5ooR https://t.co/b67JTe8ZNK

RT @NLubelska: Kto spotkał Chrystusa i przyjął Go do swojego życia, wie po co żyje i dokąd zmierza - powiedział bp Adam Bab podczas Orsza…