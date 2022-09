EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 7.09.2022

RT @JasnaGoraNews: ⛪️ Bp A. Przybylski na #JasnaGóra:rolą nauczycieli jest być blisko uczniów,umieć się schylić do ich problemów. To nie zn…

RT @Greckokatolicki: "Gdy Chrystus kieruje swoje szczególne zaproszenie do kogoś z nas, by porzucić wszystko i pójść za Nim, czy to na drod…

[email protected]_pl do Polaków podczas #audiencjageneralna: Zachęcam was, abyście poznawali żywoty świętych waszego narodu i w ten sposób mogli rozpoznać, jak Pan Bóg prowadził was w przeszłości i czego oczekuje od was dzisiaj. https://t.co/rwXa52CVc8