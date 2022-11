EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 8.11.2022

RT @BpIgnacyDec: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10) - tak mówmy, gdy nas chwalą.

#MartynaGieleta z @ksmgotowpolska zaprasza do pomocy duchowej i modlitwy za Polaków na #Kresy. Pomóc można też m. in. poprzez #SMS charytatywny o treści #Kresy na numer: 72052 a także poprzez eDaromat https://t.co/TDFQY3Sfu6 czy darowiznę. https://t.co/YIttWyUsXg

Sen. #MariaKoc miała okazję towarzyszyć młodym z @ksmgotowpolska pomagającym rodakom na #Kresy. - Dziękuję za akcję #PolakZSercem. Przed nami kolejna zima. To kolejne wyzwanie - mówi. - Naszą rolą jest też to, by poruszyć sumienia ludzi na zachodzie Europy - dodaje. https://t.co/csslZTSTgY

#BpMiziński: Ten rok jest dramatyczny szczególnie dla narodu ukraińskiego. To dodatkowy powód, aby pomagać. Akcja #PolakZSercem jest sprawdzianem życia miłością na co dzień, mobilizacją do tego, by budzić wrażliwe serca. Wierzę, że przyniesie błogosławione owoce. https://t.co/9fHmYOM0jI