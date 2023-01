Eurojackpot 13.01.2023: wyniki. Jakie liczby padną? Szczęście Ci sprzyja?

Liczby wylosowane w Eurojackpot 13.01.2023

Rodzina nie wierzy w twoje szczęście, a znajomi śmieją się pod nosem? Być może dzisiejsze losowanie Eurojackpot 13.01.2023 pokaże im, jak bardzo się mylili. Jeśli masz już swój kupon, zastanów się, na co przeznaczysz wielką wygraną. Być może masz jakieś marzenie, którego nie udało ci się jeszcze zrealizować? A może wielka wygrana w Eurojackpot 13.01.2023 dopiero uświadomi ci, jak wiele możliwości jest przed tobą?

Bez względu na to, czy masz pomysł, co zrobisz z wygraną, pewnie chcesz wiedzieć, czy należy ona do ciebie. Aby się przekonać, możesz odświeżyć tę stronę. Gdy tylko oficjalne wyniki Eurojackpot 13.01.2023 będą dostępne, podamy je również tutaj.

A w międzyczasie publikujemy wyniki poprzedniego losowania:

9, 16, 32, 37, 46

+ 7, 12