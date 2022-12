Eurojackpot 20.12.2022 - wyniki. Jakie numery wygrają? Czy to Twój szczęśliwy dzień?

Eurojackpot 20.12.2022: Wyniki losowania

Rodzina nie wierzy w twoje szczęście, a znajomi śmieją się pod nosem? Być może dzisiejsze losowanie Eurojackpot 20.12.2022 pokaże im, jak bardzo się mylili. Już niebawem przekonasz się, czy warto było kupować kupon w tym losowaniu. Weź swój kupon i dobrze mu się przyjrzyj. Jeśli w losowaniu Eurojackpot 20.12.2022 obstawiłeś swoje szczęśliwe liczby, pewnie znasz je na pamięć.

Bez względu na to, czy masz pomysł, co zrobisz z wygraną, pewnie chcesz wiedzieć, czy należy ona do ciebie. Aby się przekonać, możesz odświeżyć tę stronę. Gdy tylko oficjalne wyniki Eurojackpot 20.12.2022 będą dostępne, podamy je również tutaj.

A czekając na dzisiejsze, publikujemy wyniki poprzedniego losowania:

9, 16, 32, 37, 46

+ 7, 12