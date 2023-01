Eurojackpot 29.11.2022: wyniki. Które liczby wygrały? Tym razem udało Ci się wygrać?

Wyniki losowania Eurojackpot 29.11.2022

Jak potoczyło się wczorajsze losowanie Eurojackpot (29.11.2022)? Czy tym razem wszystko poszło po twojej myśli? Czy masz już pomysł, na co przeznaczysz swoją wygraną? Jedni dzięki euroloterii wyjeżdżają na wymarzone wakacje, inni budują dom. A może ty masz inny pomysł na realizację wygranej? Decyzja należy do ciebie. Wystarczą trzy poprawnie wytypowane liczby, by wygrać. Porównaj czym prędzej liczby na swoim kuponie z tymi wylosowanymi i przekonaj się, ile miałeś trafień w Eurojackpot 29.11.2022. Trzymamy kciuki!

Liczby wylosowane w Eurojackpot 29.11.2022:

9, 16, 32, 37, 46

+ 7, 12