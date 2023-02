Eurowizja 2023. Polskie preselekcje już dziś. Gdzie oglądać na żywo - transmisja online? Kto wystąpi? Damian Kelman

26 lutego startują polskie preselekcje do Eurowizji. O bilet uprawniający do wyjazdu do Liverpoolu powalczy 10 artystów. Kogo obejrzymy na scenie i gdzie oglądać transmisję?